مريم الزعابي تحرز برونزية تاريخية للإمارات في البطولة العربية للدراجات

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني مريم الزعابي الميدالية البرونزية في سباق الدراجات الجبلية بالبطولة العربية المقامة في كلباء، وهي أول ميدالية للإمارات في فئة السيدات بأول مشاركة، لتسجل الزعابي اسمها كصاحبة أول ميدالية في هذه الفئة من البطولات الصعبة التي تقام ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة للدراجات التي يسدل عليها الستار اليوم بسباقات الدراجات الجبلية للكبار والناشئين.

ونجحت مريم الزعابي في حصد الميدالية البرونزية بعدما احتلت المركز الثالث في السباق خلف لاعبة المغرب وصال بابو صاحبة المركز الأول، فيما جاءت لاعبة لبنان مروة الحاج في المركز الثاني، لترفع الزعابي رصيد الإمارات من الميداليات إلى 25، حافظت بها على صدارة البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات. من جانب آخر يسدل الستار اليوم على منافسات البطولة العربية المجمعة بسباق الدراجات الجبلية للناشئين والكبار، وهو السباق المعتمد رسمياً في الاتحاد الدولي للدراجات، ومؤهل بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024، ويشهد سباق الكبار مشاركة 32 لاعباً من مختلف الدول العربية المشاركة، من ضمنهم خمسة لاعبين من منتخبنا الوطني بقيادة يوسف ميرزا، وتواجد خليفة الكعبي، وجابر المنصوري، وعبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي.

كما يبدأ اليوم الختامي بسباق الناشئين ويشارك فيه ثلاثة لاعبين من الإمارات هم: حمدان مبارك، حارب المرزوقي، سعيد المنصوري، ويسدل الستار اليوم على البطولة العربية المجمعة بعد 10 أيام منافسات في كلباء ونزوى، وبمشاركة تاريخية لـ15 دولة عربية حضرت المنافسات، وهو أكبر تجمع للبطولات العربية بهذا الكم من الدول المشاركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»، سعادته بالإنجاز الجديد الذي يضاف لما تحقق خلال البطولة، خصوصاً عند الحديث في فئة الإناث، وقال: «أكملت مريم الزعابي ما تحقق في سباقات الطريق، ليصل عدد ميداليات إناث الإمارات في البطولة إلى تسع ميداليات ملونة، منها ميداليات تتحقق للمرة الأولى، في سباق الفرقي ضد الساعة شابات، وسباق الطريق فرقي، وأكملت الزعابي سلسلة الإنجازات بتحقيق أول ميدالية لإناث الإمارات في أول مشاركة لهن في هذه النوعية من السباقات».