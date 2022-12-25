دبا الفجيرة يقيل المدرب الفرنسي غريغوري

كشف المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، مشرف الفريق الأول عبدالله الظنحاني، عن إقالة المدرب الفرنسي غريغوري من مهامه مدربا للفريق الاول الذي يلعب في دوري أدنوك للمحترفين.



وقال الظنحاني لـ «الإمارات اليوم»: «ندرس عدة خيارات متاحة للتعاقد مع المدرب الجديد لقيادة النواخذة للمرحلة المقبلة في دوري ادنوك للمحترفين وسيتم اتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة».

وعلمت «الإمارات اليوم» ان المدرب المواطن حسن العبدولي ابرز المرشحين لقيادة فريق دبا الفجيرة.

يذكر ان غريغوري تولى قيادة الفريق خلفا للمدرب الصربي زوران بعد الجولة الخامسة، ولم يتمكن غريغوري من استعادة النتائج الايجابية باستثناء تحقيقه فوز واحد على النصر مقابل ست خسائر اضافة الى خروجه من بطولة كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين.