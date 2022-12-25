الشارقة يفوز على دبا الفجيرة.. والوحدة يودع 2022 بخسارة محبطة

اعتلى فريق الشارقة صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه دبا الفجيرة 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز عجمان على الوحدة 1 / صفر.

وسجل هدفي الشارقة خالد إبراهيم في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعصمان كمارا في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد منصور عباس لاعب دبا الفجيرة في الدقيقة 21 وميرالم بيانيتش لاعب الشارقة في الدقيقة 17.

ورفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند اربع نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز عجمان على الوحدة بهدف نظيف سجله ميرال ساماردزيتش في الدقيقة 75.

ورفع عجمان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الوحدة عند 23 نقطة في المركز الرابع.

