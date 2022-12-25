شطرنج الفجيرة" يشيد بتألق لاعبيه في كأس رئيس الدولة"

أشاد نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالاداء والنتائج التي حققها ثلاثة من لاعبيه بتحقيق مراكز متقدمة في بطولة كاس رئيس الدولة للرجال والشباب والناشئين والتي اختتمت في العاصمة ابوظبي بمشاركة105 لاعبا من 17 ناديا يمثلون نخبة لاعبي الامارات بالشطرنج.



وتقدم مجلس ادارة النادي برئاسة الدكتور عبدالله ال بركت بالتهاني والتبريكات الى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والى سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة بمناسبة الانجاز المميز الذي يعكس المكانة المميزة لشطرنج الفجيرة على المستويين المحلي والدولي وذلك بعد فوز اللاعب عمار محمد السدراني بالمركز الثاني في فئة الرجال بعد أن تعادل مع لاعب نادي ابوظبي عمران الحوسني وحل ثانيا بعد جولة فاصلة بالشطرنج الخاطف.

كما وفاز اللاعب محمد سعيد اليليلي بالمركز الثالث في فئة الرجال وفي انجاز مميز يستحق الاشادة فاز اللاعب محمد يوسف ال علي بالمركز الثالث لفئة الناشئين وذلك في أول مشاركة للاعب في البطولة الاغلى بينما حقق لاعبي النادي عامر سعيد اليليلي وسعود احمد الكعبي وحمد محمد المراشدة وخليفة خالد الحفيتي مراكز جيدة.



