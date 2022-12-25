الحوسني بطلاً لـ «كأس الشطرنج».. ووافية المعمري تعانق لقب السيدات

قاد عمران الحوسني ناديه أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى أول ألقابه في كأس رئيس الدولة للشطرنج لـ«الرجال»، الذي توج به أول من أمس في ختام البطولة التي نظمها النادي بإشراف اتحاد الشطرنج، وبالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، واستضاف منافساتها مركز الأعمال (أدنوك) بأبوظبي، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات من 17 نادياً.

وجاء تتويج الحوسني بعد سباق مثير على اللقب مع عمار السدراني (الفجيرة)، امتد بينهما إلى مباراة فاصلة، ليفوز الحوسني باللقب، وتذهب الوصافة إلى السدراني، بينما حل محمد سعيد يليلي (الفجيرة) ثالثاً.

وتوجت وافية درويش المعمري بلقب السيدات، ونالت روضة السركال (أبوظبي) الوصافة، وجاءت حنان خليل (الشارقة) في المركز الثالث، وخطف سعود جابر (الشارقة) لقب الناشئين، وحل ثانياً سالم البلوشي (اتحاد كلباء)، وثالثاً محمد يوسف آل علي (الفجيرة)، أما لقب الفتيات فكان من نصيب عنود عيسى (الشارقة)، ونالت حنين جمال (دبي) مركز الوصافة، وموزة الشامسي (العين) المركز الثالث.

وقام رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية حسين الخوري، والأمين العام لاتحاد اللعبة عبدالكريم المرزوقي، بتتويج أصحاب المراكز الأولى.

من جهته، قال الخوري: «نعتز كثيراً في نادي أبوظبي بتنظيم هذه البطولة، ونفتخر بأن يكون البطل هذا العام من نادي أبوظبي، بعد مباراة شيقة حبست أنفاس المتابعين، واضطرت لجنة الحكام لإقامة مباراة أخرى فاصلة بين اللاعبين الحوسني والسدراني، ونهنئ أيضاً ابنة النادي روضة السركال، حصولها على المركز الثاني في بطولة السيدات». من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الشطرنج، عبدالكريم المرزوقي: «شهدنا مستوى متميزاً يبشر بقدوم أبطال عالميين في المستقبل القريب. ونتطلع لأن تحقق بطولة الإمارات للفرق التي يستضيفها نادي دبي للشطرنج، وتنطلق غداً، النجاح نفسه».