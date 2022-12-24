مروة سلمان: ذهبيتي في البطولة العربية للدرّاجات أهديها إلى والدتي

أكدت بطلة العرب، نجمة المنتخب الوطني للدراجات، مروة سلمان (16 عاماً)، أنها لم تتمالك نفسها حين أحرزت أول ميدالية ذهبية لها على مستوى الفرق، بعد أن نجحت برفقة منتخب الإمارات للشابات في الفوز بذهبية البطولة العربية المجمعة للدراجات المقامة في ضيافة الشارقة، وقالت إن «الذهبية مهداة إلى والدتها التي تدعمها باستمرار وتتواجد معها في كل البطولات».

وحصدت شابات الإمارات ثماني ميداليات، هي أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة. وثلاثة من الذهبيات تحققت للمرة الأولى، ويتعلق الأمر بذهبية السباق ضد الساعة فرق، وذهبية سباق الفردي العام للطريق، وكذلك فوز هدى حسين بذهبية العرب للشابات. وقالت مروة سلمان لـ«الإمارات اليوم»: «سعيدة جداً بالذهبية الأولى التي حققتها مع المنتخب. العام الماضي حققنا الفضية في مصر في السباق نفسه ضد الساعة فرق، وكان هناك منتخبان فقط في البطولة، أما الآن فشهدت البطولة مشاركة خمسة منتخبات، ونجحنا في الحصول على الذهبية، وهو إنجاز كبير».

وأضافت: «والدتي هي كلمة السر في هذا الإنجاز، دائماً ما تكون معي في كل السباقات، حتى في البطولة العربية بمصر الشهر الماضي تركت عملها وكانت معي، وبالتأكيد هذا أقل شيء أهديه إليها».

وتابعت: «أتدرب باستمرار مع نادي النصر، ولنحو ساعة ونصف الساعة يومياً، ولا يؤثر ذلك على دراستي بل يساعدني فيها، أنا من أسرة رياضية فلدي شقيقتي تلعب رياضة الجري وشقيقة أخرى تمارس ركوب الخيل». وأكدت أن طموحها الاستمرار في لعبة الدراجات ومواصلة طريقها مع نادي النصر والمنتخب لتحقيق مزيد من الإنجازات الفترة المقبلة.

وفي منافسات اليوم تنطلق السباقات الجبلية ضمن البطولة العربية التي تختتم غداً، ويقام اليوم سباق اختراق الضاحية لمسافة أربعة كيلومترات في متنزه الحفية في كلباء لفئة الشابات وفئة الإناث وفئة الإناث تحت 23 سنة، إضافة إلى فئة الشباب، بينما تقام غداً سباقات اختراق الضاحية عن فئة الناشئين، والكبار وتحت 23 سنة. وتتصدر الإمارات البطولة بـ24 ميدالية، هي: 13 ذهبية وسبع فضيات وأربع برونزيات، ويأتي الجزائر ثانياً بـ25 ميدالية: ثماني ذهبيات و10 فضيات وسبع برونزيات. وقال رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، في تصريح صحافي: «سعيد بالنتائج الإيجابية التي تحققت في البطولة حتى الآن، خصوصاً إنجاز الإناث وتحقيق ثماني ميداليات ملونة في سباقات الطريق، منها ميداليات لم تتحقق من قبل»، مشيداً بالمشاركة العربية المميزة في منافسات البطولة المختلفة.

• الإمارات تتصدر البطولة بـ 24 ميدالية، هي: 13 ذهبية، وسبع فضيات، وأربع برونزيات.