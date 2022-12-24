«تاريخ الـ 13 عاماً» يقف مع العين ويهدّد الوصل

يستقبل فريق العين، اليوم، في قمة الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين فريق الوصل على استاد هزاع بن زايد، الساعة 19:30 مساء، في مباراة ينحاز فيها التاريخ لمصلحة أصحاب الأرض على مدار 13 عاماً، لم تشهد خسارة العين أمام فريق الوصل الذي بدوره ظل الفوز عصياً عليه في ملعب العين، في واحدة من أكبر العقد التاريخية بالنسبة لـه في بطولة الدوري.

ويعود آخر فوز للضيوف إلى 6 ديسمبر من عام 2009 بنتيجة 3-1، وخلال السنوات الـ12 التالية، فاز العين في تسع مباريات، وتعادلا في 3 مواجهات، ويأمل (الزعيم) الذي يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، أن يكون التاريخ رحيماً معه، وأن يواصل حصد النقاط في مواجهة منافسه ليقترب من المراكز الأربعة الأولى، لكن عليه في الأول إصلاح المشكلات الدفاعية التي يعانيها في الوقت الحالي.

واعترف مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، بأن (الزعيم) يعاني دفاعياً، وقال: مشكلتنا الفعلية، هي كيف للفريق كاملاً أن يقوم بالواجبات الدفاعية، وفي مباراتنا الأخيرة سجلنا هدفين، ولكننا تلقينا مثلهما، لذلك علينا التركيز على الجانب الدفاعي.

وفي الجانب الآخر، لا يمر الوصل الذي يجلس في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بأفضل أوقاته في الفترة الحالية، إذ إن «الإمبراطور» يقدم مستويات جيدة، لكن ينقصه فقط الحصول على النقاط، كما حدث في الجولة الماضية، حين خسر أمام ضيفه شباب الأهلي في وقت كان فيه الفريق يتقاسم الأداء مع منافسه.

• آخر فوز للوصل على ملعب العين يعود إلى ديسمبر 2009.