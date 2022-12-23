محمد أحمد: العين في المركز السابع لعدم الفوز على المنافسين المباشرين

أكد مدافع فريق العين، محمد أحمد الشهير بـ«بامبو»، أن عدم فوز «الزعيم» على المنافسين المباشرين في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين يعتبر السبب الرئيس في حلوله بالمركز السابع بعد مرور 11 جولة من المسابقة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إذا نظرت إلى جدول الترتيب سترى أن الفارق بيننا وبين شباب الأهلي المتصدر هو سبع نقاط، في حين لاتزال هناك مباراتان متبقيتان على نهاية الدور الأول، كما أن هنالك دوراً كاملاً آخر لم يلعب».

وقيّم مدافع العين عودته للمشاركة مع «الزعيم» عقب فترة طويلة من جلوسه على دكة الاحتياط افتقد فيها حساسية المباريات، لكنه حصل على فرصة ذهبية بمشاركته للمرة الأولى في الموسم الحالي، حينما حل بديلاً في الشوط الثاني خلال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه بني ياس ضمن الجولة 11 من الدوري وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وخلال نزوله مع بداية الشوط الثاني بديلاً لقلب الدفاع البرازيلي رفائيل انتونيو تلقى «بامبو» تحية من جانب الجماهير واستمر التصفيق خلال الشوط للاعب في كل مرة يمنع فيها هجمة أو تسديدة على المرمى، أو ينجح فيها في استخلاص الكرة من المنافسين، وهو ما كان له الأثر البالغ على اللاعب الذي أبدى سعادته الغامرة بالحصول على فرصة العودة للمشاركة في الدوري بعد أن ظهر في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في لقاء الوحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ورداً على التحية التي تلقها خلال مشاركته كبديل، قال محمد أحمد: «أنا في هذا النادي منذ 2012، بالتأكيد في كل مباراة أحاول أن أقدم كل ما لدي، أعتقد أن جماهير العين اشتاقت لمشاهدة لاعبي الفريق يلعبون بهذا الحماس وهذه الروح، أتذكر خلال نزولي بديلاً أن أحد الجماهير طلب مني ارتداء شارة القيادة، ولكن ما أود قوله هو أنني أسعى لتقديم أفضل ما لدي حتى وإن شاركت لثانية واحدة، المهم بالنسبة لي هو أن أكون راضياً والجمهور كذلك».

وعلق المدافع المخضرم على طريقة احتساب الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في مباريات الدور بما يتماشى مع الطريقة التي اتبعها الـ«فيفا» في مونديال قطر، وقال: «أعتقد أنه قرار جيد لأنه صبّ في صالح الدوري، كل لاعب بات يعرف أن إضاعة الوقت ستزيد من الوقت الإضافي، لذا تجد اللاعبين يحرصون على استمرار الكرة وهو ما يجعلهم يقدمون أكثر، وهذا انصب على زيادة متعة المباريات».

محمد أحمد:

• «الفارق بين العين والمتصدر 7 نقاط، وهنالك أكثر من دور كامل لم يلعب».