«سيتي» و«فرسان هسبانيا» يقصان شريط الجولة الـ 14 من دوري الهواة

يفتتح فريقا سيتي وفرسان هسبانيا عند الساعة 16:50 من مساء اليوم منافسات الجولة الـ14 لدوري الدرجة الأولى، في المباراة التي ستُقام في الملعب الفرعي لنادي النصر بدبي.

وتتواصل المباريات غداً بإقامة ثلاث مباريات يلعب فيها في قمة الجولة 14 دبا الحصن مع الحمرية، ويلتقي العروبة مع الرمس وبينونة مع التعاون وتستكمل المباريات بعد غدٍ بإقامة أربع مباريات يلعب فيها حتا مع العربي بينما يستضيف الإمارات ضيفه الذيد، والفجيرة مع الرمس و«جلف اف سي» مع مصفوت.

يُذكر أن دبا الحصن يتصدر ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة يليه حتا (26 نقطة) ثم الجزيرة الحمراء (24 نقطة)، والإمارات (22 نقطة) ثم العربي (20 نقطة) ومسافي (19 نقطة) والحمرية والذيد ومصفوت ولكل منها (18 نقطة) ثم «جلف اف سي» والتعاون (17 نقطة)، يليهما العروبة (15 نقطة) والرمس (13 نقطة) والفجيرة (12 نقطة) وسيتي (9 نقاط) وأخيراً بينونة وفرسان هسبانيا ولكل منهما (6 نقاط).