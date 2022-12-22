9 فرق تؤكد المشاركة في بطولة دبي الدولية للسلة

أكّد مدير شركة الجيل الجديد لتنظيم الأحداث، الشريك مع «بريزما لإدارة العلاقات العامة»، في تنظيم النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ناجي الجابري، أن تسعة فرق أكدت مشاركتها في البطولة المقامة، خلال الفترة من 27 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبلين، على صالة نادي النصر، يتقدمها منتخب الإمارات، بجانب ثلاثة أندية لبنانية وأحد أقوى الفرق الفلبينية.

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»: «إن منتخب الإمارات، وأندية الرياضي وبيروت ودينامو من لبنان، والوحدة وأهلي حلب السوريين، والنفط العراقي، والنصر الليبي، بجانب أحد أقوى الأندية الفلبينية، التي أكدت رسمياً مشاركتها في البطولة، وسيتم الإعلان عن اسم الفريق قريباً».

وأوضح: «قائمة الفرق المشاركة مرشحة للارتفاع في الإيام المقبلة، مع الأخذ في الحسبان ألا تتخطى حاجز 10 فرق، في حفاظ على أرث وروحية نجاحات (سلة دبي) البطولة الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا، التي لطالما جمعت بين مفهومي المنافسة التقليدية لأقوى ونخبة الأندية الآسيوية والإفريقية للظفر بلقبها، وتحمل على قمصانها رعاية كبرى الشركات العالمية والمحلية بحجم (طيران الإمارات) و(سوق دبي الحرة) وغيرهما، جنباً إلى جنب مع (الكرنفالات) الجماهيرية في المدرجات، التي مثلت على الدوام العامل الأكبر في نجاحات البطولة، خصوصاً في الـ(ديربيات) التي تجمع بين طرفيها الأندية اللبنانية والسورية والفلبينية صاحبة القواعد الجماهيرية الواسعة من الجاليات المقيمة على ارض الدولة».

وأضاف: «تغييرات كبيرة تشهدها النسخة 32 ويتم اعتمادها للمرة الأولى بتاريخ البطولة، خصوصاً من النواحي التنظيمية، منها التأكيد على إغلاق قائمة الأندية المشاركة قبل شهر تقريباً على موعد الانطلاقة، وإقامة القرعة مطلع يناير المقبل إلكترونياً، بما يسمح للأندية ترتيب أوراقها وفقاً للقرعة وتدعيم صفوفها بتعاقدات مع نخبة اللاعبين والمحترفين قبل القدوم إلى دبي».

وأشار الجابري إلى أن التغييرات الجديدة ركزت على تطوير آليات العمل وفق أعلى المعايير الدولية لمباريات كرة السلة، وقال: «سيتم طرح التذكار إلكترونياً، بما يخدم توفير العناء على الجمهور القدوم مبكراً إلى الصالة والانتظار في طوابير طويلة لشراء التذاكر، كما سيكون تصميم أرضية الصالة مشابهة لأجواء مباريات الدوري الأميركي للمحترفين (NBA)، من حيث زيادة السعة الاستيعابية عبر مدرجات مؤقتة على أرضية الصالة مخصصة لفئة (VIB)، إضافة إلى اعتماد جدول فعاليات للجمهور، سواء داخل الصالة أو خارجها، يتضمن سحوبات ومسابقات بين شوطي المباريات مرتبطة بكرة السلة، كالرميات الثلاثية وغيرها، والتعاقد مع أفضل موزعي موسيقى الـ(دي جي) في المنطقة لإثراء الحس الحماسي أثناء المباريات والفعاليات».

وعن اختيار صالة نادي النصر مقراً جديداً للبطولة، قال الجابري: «تم مراعاة التوزيع الجغرافي للجاليات المقيمة في دبي، والوصول السهل إلى مقر البطولة، وتجنيب الجمهور التعرض للازدحامات المرورية قدر الإمكان، بجانب وفرة مناطق صف السيارات حول نادي النصر، خصوصاً أن مواعيد إقامة المباريات بين الخامسة عصراً والـ10 ليلاً».

الفرق المشاركة

- منتخب الإمارات.

- الرياضي اللبناني.

- بيروت اللبناني.

- دينامو اللبناني.

- الوحدة السوري.

- أهلي حلب السوري.

- النفط العراقي.

- النصر الليبي.

- أحد الفرق الفلبينية.