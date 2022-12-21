«دبي لأصحاب الهمم» و«الاتحادية الجزائرية» يبحثان التعاون المشترك

بحث رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة أصحاب الهمم، سليمان معاشو، سُبل التعاون المشترك في مختلف مجالات «أصحاب الهمم».

وأكد الطرفان على أهمية تبادل الخبرات الفنية والإدارية وتنظيم المعسكرات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بنادي دبي لأصحاب الهمم على هامش النسخة الـ12 لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم - كأس العالم دبي 2022، بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، محمد الهاملي، ورئيس اللجنة الطبية بالاتحادية الجزائرية، غليمي عبدالرحمن.

من ناحيته، أكد ثاني جمعة بالرقاد أن «نادي دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم جميع عناصر الدعم التي تقودهم إلى الإنجازات وترك بصمات بارزة في كل المجالات».

من جانبه، أشاد سليمان معاشو بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي دبي لأصحاب الهمم في تطور رياضة هذه الفئة المهمة في المجتمع. وكشف معاشو عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك قريباً، من أجل تطوير رياضة «أصحاب الهمم» وإقامة معسكرات مشتركة في الإمارات والجزائر، وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الأهداف المشتركة.