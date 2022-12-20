«سلة» شباب الأهلي تكسب رهان البشائر العماني

حقق فريق السلة في نادي شباب الأهلي، انتصاراً صعباً خارج الديار، جاء على مضيفه البشائر العماني بفارق لنقطتين (71-69)، أمس، ضمن الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى في تصفيات «سوبر أندية غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

نال شباب الأهلي الأفضلية المطلقة في الربعين الأول والثاني (21-18 و25-8)، وأنهى الشوط الأول بفارق كبير بلغ 20 نقطة، ما أتاح له الصمود بوجه صحوة لاعبي البشائر في الشوط الثاني، والخروج فائزاً بالمباراة رغم نيل الفريق العماني الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (24-13 و19-12).

ويدين شباب الأهلي في تحقيق الفوز، لتألق محترفه الجديد البوسني ميلان ميلوسوفيتش الذي توج بلقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 22 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل للفريق العماني لمحترفه الأميركي أرون كلياد باركس برصيد 17 نقطة.

ويخوض شباب الأهلي مباراته الثانية في البطولة 26 الجاري بلقاء كاظمة الكويتي في دبي، قبل أن يختتم مرحلة الذهاب في الثاني من يناير المقبل باستضافة الهلال السعودي، ومن ثم العودة في 17 يناير للقاء البشائر في دبي في انطلاق مرحلة الإياب، متبوعاً بالتوجه إلى الكويت في السابع من مارس 2023 للقاء كاظمة، وإسدال الستار عن التصفيات في 20 مارس المقبل بلقاء الإياب مع الهلال في الرياض.

وتضم المجموعة الثانية للمنطقة الخليجية المنامة البحريني والسد القطري والكويت الكويتي والنصر السعودي، وفي منطقة الغرب يلعب بيروت اللبناني على رأس المجموعة الأولى بجوار الاتحاد السوري والأرثوذكسي الفلسطيني، وزوباهان أصفهان الإيراني، وتضم المجموعة الثانية عن هذه المنطقة الرياضي اللبناني، والكرامة السوري، والنفط العراقي وغورغان الإيراني.