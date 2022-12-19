عجمان يفوز على الظفرة في مباراة من 100 دقيقة

احتسب حكم مباراة الظفرة ومنافسه عجمان، عمر محمد آل علي 10 دقائق وقت محتسب بدل ضائع بواقع 3 دقائق في الأول و7 في الثاني خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأثنين على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي استمرت 100 دقيقة وحقق فيها «البركان» فوزاً مهماً بهدف دون مقابل ليصل بذلك إلى النقطة 20 في رصيده بينما تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 4 فقط.

وجاء قرار حكم المباراة باحتساب الوقت المحتسب بدل الضائع بواقع 10 دقائق على مدار الشوطين وذلك بعد عقب اعتماد لجنة الحكام باتحاد الكرة قرار تعويض كل دقائق المباريات وفقا للنظام الذي طبقه الاتحاد الدولي «فيفا» في مونديال قطر بغرض زيادة الوقت الفعلي للمباريات ما أضفى متعة أكبر على لعبة.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل بدون أهداف حينما حصل مهاجم عجمان وليد ازارو على ركلة جزاء صادقت الإعادة التلفزيونية «الفار» عليها، وسجل منها زميله فراس بالعربي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 ليمنح فريقه الانتصار الثاني على التوالي.

في المقابل، تكبد أصحاب الأرض الهزيمة السابع لهم على التوالي في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، وتعقد موقف «فارس الغربية» بصورة أكبر خصوصاً مع فوز دبا على النصر ليتذيل بذلك الظفرة الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن «النواخذة».

