البطائح والجزيرة.. لقاء «مفترق طرق»

يستقبل البطائح الجزيرة الساعة 7:15 مساء اليوم، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن المرحلة 11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وتُشكل المباراة مفترق طرق بالنسبة للجزيرة الذي يطمح للعودة من مباراة البطائح بالنقاط الثلاث سعياً لتجديد أمله بالعودة للمنافسة على بطولة الدوري ،خصوصاً أن الفارق الذي يفصله عن ثلاثي الصدارة ليس بعيداً. ويحتل الجزيرة المركز السادس بـ17 نقطة ولا يفصله سوى خمس نقاط فقط عن الشارقة والوحدة وشباب الأهلي أصحاب المراكز الأولى. ويُدرك مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر، أن أي نتيجة غير الفوز ستعود به خطوات كبيرة للوراء وتجعل حظوظه تتقلص بصورة كبيرة في المنافسة.

ويدخل الجزيرة اللقاء وهو منتشٍ بعدما نجح في تحقيق العبور إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب شباب الأهلي، ونجح في بلوغ دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، وهي النتائج التي قد تدعم الفريق لاستعادة مكانه الطبيعي بين الكبار. في المقابل يسعى مدرب البطائح، المغربي سعيد شخيت، إلى مواصلة نتائجه المميزة بعد ان استلم المهمة في الفترة الأخيرة. وكان شخيت عند حُسن الظن به فاستطاع أن يفوز على دبا خارج قواعده في الجولة العاشرة ويتجاوز الجزيرة الحمراء في دور الـ32 من كأس رئيس الدولة.