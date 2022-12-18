أول هزيمة لـ«الملك» في دوري اليد منذ 4 سنوات

تجرّع حامل اللقب فريق اليد في نادي الشارقة، الهزيمة الأولى له في دوري اليد منذ 1469 يوماً (أربع سنوات وسبعة أيام)، عقب تعثر «الملك» أمام ضيفه شباب الأهلي، جاء بفارق هدف واحد وبنتيجة (24-23)، أول من أمس، في افتتاح الجولة الختامية من الدور التمهيدي للبطولة، التي سجلت ايضاً اقتناص النصر لانتصار صعب على حساب فريق مليحة بواقع (23-22)، في مباراة أقيمت على صالة نادي الوصل بدبي.

وتعود الخسارة الأخيرة لفريق الشارقة في دوري اليد إلى التاسع من ديسمبر 2018، حين خسر أمام شباب الأهلي (27-23) في الجولة الثانية من دوري 2018-2019، لينتظر شباب الأهلي 1469 يوماً، قبل أن يكرر المشهد ذاته بإلحاق الهزيمة بفريق شارقة وإنما في ختام تمهيدي دوري 2022-2023.