العين يضرب موعدا مع النصر في نصف نهائي الكأس

أكمل اليوم فريق العين حامل اللقب عقد المتأهلين للمربع الذهبي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم على حساب مضيفه الوحدة وذلك إثر تعادله 1-1 في إياب ربع النهائي، مستفيداً من التعادل سلباً في لقاء الذهاب، ليحصل بذلك "الزعيم" على البطاقة الأخيرة المؤهلة لنصف النهائي لمواجهة النصر, الذي كان تأهل بدوره على حساب الظفرة، فيما سيواجه الشارقة الجزيرة.

وتقدم الوحدة في المباراة في الدقيقة 25، مستفيداً من خطأ حارس مرمى العين خالد عيسى الذي أفلتت الكرة من بين يديه خلال محاولة الإمساك بها، وحصل عليها في المقابل مهاجم "العنابي" البرازيلي جواو بيدرو الذي وضعها في الشباك بكل سهولة.

وتغيرت الأوضاع خلال الشوط الثاني الذي ظهر فيه الضيوف بصورتهم الحقيقية عقب التبديلات التي اجراها المدرب لتنشيط خط المقدمة، ما أسفر عن تسجيل العين هدف التعادل في الدقيقة 72 بواسطة المغربي سفيان رحيمي الذي ارتقى فوق الجميع وحول الكرة العرضية التي أرسلها زميله بندر الاحبابي في الشباك.

وتقام مواجهات الذهاب 20 أبريل القادم، فيما ستجرى مباراة الإياب يوم 2 مايو، في حين يقام النهائي يوم 17 من الشهر ذاته.