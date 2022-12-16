بيع جميع تذاكر نهائي كأس العالم في "مدينة إكسبو دبي"

أعلنت اليوم "مدينة إكسبو دبي" عن بيع جميع تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا الأحد المقبل في ختام مونديال قطر 2022. وتتيح تذاكر مدينة المشجعين مشاهدة المباريات في أجواء حماسية وعائلية في ساحة الوصل وحديقة اليوبيل. وشدد البيان الصحافي على أن البوابات ستفتح في الساعة الخامسة مساء، وينصح حاملو التذاكر بالقدوم مبكرًا للتمكن من الحصول على المقاعد المناسبة.

وللذين لم يتمكنوا من تأمين تذاكر المباراة النهائية، لا يزال بإمكانهم شراء تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي كرواتيا والمغرب التي ستكون الساعة السابعة يوم غد، ويبلغ سعر التذكرة 30 درهمًا وهي متوفرة على موقع "بلاتينيوم ليست".