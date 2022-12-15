«الحبتور» يواجه «الباشا» في كأس تشرشل للبولو

تشهد كأس ونستون تشرشل للبولو اليوم مباراتين لتحديد طرفي مباراة الختام المقررة الأحد المقبل، وذلك حين يلتقي على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، فريقا «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«الباشا» بقيادة هاني غباش.

وكان فريق الحبتور نجح في الفوز في مباراته الافتتاحية على فريق مهرة بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف جول، ويسعى لتكرار الفوز لكي يضمن اللعب في النهائي، بينما خسر فريق الباشا أولى مبارياته أمام بن دري بثمانية أهداف مقابل تسعة لفريق بن دري، لذلك يسعى جاهداً للتعويض. وتقام المباراة الثانية بين فريق بن دري بقيادة محمد بن دري، وفريق مهرة بقيادة خلف الحبتور.