الشارقة ينجح في تحدي دبا الحصن ويعزز صدارته لدوري اليد

نجا فريق اليد في نادي الشارقة من مصيدة مضيفه دبا الحصن، بعد أن نجح في قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق الهدفين إلى انتصار مستحق بنتيجة (31-25)، أول من أمس، لحساب الجولة السادسة من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام الذي يحمل الشارقة لقبه.

وشهدت الجولة فوز شباب الأهلي على ضيفه الوصل (33-32)، وبالنتيجة ذاتها (33-32) فاز الجزيرة على النصر، وفوز العين على مضيفه مليحة (26-21).

وعزز الشارقة صدارته للترتيب العام بالعلامة الكاملة ورصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه شباب الأهلي، والجزيرة ثالثاً بـ14 نقطة، والوصل رابعاً بـ12 نقطة، والعين خامساً بـ11 نقطة، فيما بقي مليحة في المركز السادس بتسع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كل من النصر ودبا الحصن اللذين تشاركا المركز الأخير.