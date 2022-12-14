انطلاق منافسات الكرة الطائرة في الدورة الرياضية العمالية

انطلقت منافسات الكرة الطائرة التي تقام ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 31 مارس 2023، وتقام منافساتها في مواقع مختلفة بدبي، وتتضمن 10 ألعاب رياضية، هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، السباحة، ويشارك فيها 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي.

وتقام منافسات الكرة الطائرة على ملاعب شركة دلسكو أرينا المجمع الرياضي العمالي في منطقة القوز الصناعية، وتستمر حتى 25 الجاري، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف الشركات والمؤسسات، تم توزيعها على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، وتضم المجموعة الأولى كلاً من: إينوك، دلسكو، والواحة للمعادن (أ). وتضم المجموعة الثانية كلاً من: مجموعة أديب، الواحدة للمعادن (ب)، وإينوك للبيع بالتجزئة. كما تضم المجموعة الثالثة كلاً من: مجموعة النابودة للإنشاءات، ديزرت غروب، الشركة العالمية للشحن واللوجستك. فيما تضم المجموعة الرابعة كلاً من: إمريل، ليمنيار لمكيفات الهواء، فارنيك.