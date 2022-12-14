أرسنال يظفر بـ «سوبر دبي» أمام 12 ألف متفرج

ظفر أرسنال بكأس سوبر دبي 2022 بتغلبه على ميلان 2-1، في استاد آل مكتوم بنادي النصر أمام 11965 ألف متفرج، بعد وصوله إلى النقطة الثامنة في البطولة، إذ فاز على ليون وميلان بينما لن يقابل فريق ليفربول طبقاً لنظام البطولة، كما فاز أيضاً بركلات الترجيح على ميلان خلال مباراة، أمس، بنتيجة 4-3 ليحصد العلامة الكاملة في البطولة.

وينص نظام البطولة على خوض ركلات ترجيح بعد كل مباراة بصرف النظر عن نتيجة المباريات، ويحصل فيها الفائز على نقطة واحدة.

وأحرز أرسنال هدفي المباراة خلال الشوط الأول لينهي المباراة مبكراً رغم البداية الجيدة لفريق ميلان الذي حصل على فرصة خطيرة في الشوط الأول في الدقيقة 11 من كرة أوريجي التي اصطدمت بالعارضة، ليرد بعدها أرسنال بضغط على المرمى حصل من خلالها على ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة تصدى لها قائد الفريق مارتن أوديغارد وسددها ببراعة في مرمى الحارس، معلناً عن الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 21.

وواصل أرسنال محاولاته مع اعتماد ميلان على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة ولكنها لم تسفر عن أي أهداف، وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق بسيطة نجح أرسنال في إحراز هدفه الثاني بالدقيقة 41 عن طريق ريس نيلسون.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ميلان العودة للمباراة وأجرى مدربه عدداً كبيراً من التغييرات حيث أجرى سبعة تغييرات في غياب نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش الذي كان خارج القائمة، لينجح ميلان بعد ذلك في إحراز هدفه الأول عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 78 من كرة رأسية رائعة لتصبح النتيجة 2-1، وحاول بعدها ميلان الوصول إلى مرمى أرسنال مرة أخرى، وكاد أن ينجح في ذلك لولا يقظة الدفاع وحارس المرمى.

ونشط خط وسط أرسنال عقب إجراء عدد من التغييرات، إذ أشرك المدرب محمد النني وسيدريك سواريس، وماركينيوس، ونجحوا في امتلاك الكرة، ولكن دون خطورة حقيقية أو الوصول إلى مرمى ميلان لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بنتيجة 2-1، ويحصل على نقاط المباراة الثانية قبل أن يحصد نقطة ركلات الترجيح ويتوج باللقب عن جدارة بعد الفوز بمباراتين وركلات الترجيح والوصول إلى النقطة الثامنة في جدول الترتيب.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس سوبر دبي 2022، أن عدد القنوات والمحطات التي قامت بنقل البطولة عالمياً هو 105 قنوات عالمية منها قناة دبي الرياضية، والتي نقلت البطولة مباشرة.

ليفربول وميلان

تختتم بطولة كأس سوبر دبي 2022 بعد غدٍ، بلقاء قمة يجمع ليفربول الإنجليزي مع إي سي ميلان، ويبحث الفريقان عن أول فوز في البطولة بختام مشاركتهما بعد الخسارة في أول مباراة أمام ليون وأرسنال.

ترتيب فرق البطولة

- أرسنال: 8 نقاط.

- ليون: 4 نقاط.

- ميلان: صفر.

- ليفربول: صفر.

جدول المباريات

- أرسنال – ليون 3-صفر.

- ليون – ليفربول 3-1.

- ميلان – أرسنال 1-2.

- ليفربول – ميلان (الجمعة المقبل).