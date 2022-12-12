محمد صلاح يزور «مركز راشد لأصحاب الهمم» في دبي

أشاد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بمستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها مركز راشد لأصحاب الهمم، مؤكداً أن المركز استطاع تحقيق قفزة نوعية في رعايته لأصحاب الهمم بفضل برامجه العلاجية والتأهيلية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث كان في استقباله أحمد هاشم خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي مؤسس مركز راشد لأصحاب الهمم، ومريم عثمان المدير العام، وعدد من طلبة المركز والمعلمين ومدراء الأقسام.

وخلال زيارته جال اللاعب محمد صلاح الذي يتواجد حالياً في دبي للمشاركة في بطولة «كأس سوبر دبي 2022»، بين كافة أقسام المركز وفصوله المختلفة، واطلع على ما يمتلكه المركز من إمكانيات وبرامج تأهيلية وعلاجية، وتقفد وحدة الذكاء الاصطناعي التي يوظف المركز فيها أدوات التقنية والذكاء الاصطناعي لخدمة وعلاج أصحاب الهمم.

كما زار صلاح غرفة الموسيقى والدراما الحركية وقاعات المركز الرياضية، واستمع إلى شرح حول طرق العلاج بالرياضة المقدمة للطلبة، وتابع أيضاً مجموعة من أنشطة الطلبة في ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز، وغيرها الهادفة إلى تطوير وصقل مهاراتهم.

وعبر صلاح عن سعادته بالزيارة وتفاعل الطلبة معه، واستعرض معهم مهاراتهم الرياضية.

في المقابل، عبر طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم عن سعادتهم بزيارة النجم صلاح من خلال تقديمهم مجموعة لوحات استعراضية تعكس مهاراتهم ومواهبهم الإبداعية في الفن والرياضة. كما شاركهم اللعب خلال مباراة لكرة القدم.

من جانبه، عبر أحمد هاشم خوري عن تقديره لزيارة اللاعب محمد صلاح والدعم المتواصل الذي يقدمه نجوم الرياضة للمركز، مشيرا إلى أن الزيارة تعكس ما تحمله الرياضة من تأثيرات إيجابية على كافة شرائح المجتمع، تحديداً فئة أصحاب الهمم، مؤكداً أن الإمارات أولت الكثير من الاهتمام لقطاع رياضة أصحاب الهمم، وعملت على رعايتهم وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم في هذا المجال.

من جانبها، أعربت مريم عثمان المدير العام للمركز عن تقديرها لزيارة محمد صلاح لمركز راشد لأصحاب الهمم، لافتة إلى أن الزيارة حملت الكثير من الطاقة الإيجابية التي بثها النجم محمد صلاح بين أبناء المركز الذين تفاعلوا معه، ليبرز ذلك حجم المحبة التي يحملها أبناء المركز لهذا اللاعب الذي استطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب على صفحات الرياضة العالمية.

وفي نهاية الزيارة، قام أحمد خوري بتكريم اللاعب محمد صلاح، ومنحه درع المركز تقديراً له على زيارته وتفاعله وإحساسه العميق بالمسؤولية المجتمعية، كما قام صلاح بتقديم قميص فريق ليفربول يحمل توقيعه كهدية منه لأطفال المركز.

يذكر أن اللاعب محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول الإنجليزي في بطولة «كأس سوبر دبي 2022» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع طيران الإمارات ومجلس دبي الرياضي ونادي النصر الرياضي، وتقام مبارياتها في استاد آل مكتوم خلال الفترة من 8 حتى 16 ديسمبر 2022.