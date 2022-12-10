60 متسابقاً يشاركون في «التجديف الحديث» على كورنيش أبوظبي

تنطلق اليوم الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وبإشراف ودعم فني من اتحاد الرياضات البحرية.

ويشارك في السباق 60 متسابقاً ومتسابقة من أندية: أبوظبي، النادي البريطاني، الحمرية، مونتي للتجديف ورأس الخيمة في أحد التجمعات المهمة للتجديف الحديث.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى في تمام التاسعة والنصف صباحاً، وتستمر حتى 11:30 صباحاً ثم تنطلق المرحلة الثانية في تمام الرابعة والنصف عصراً، وتتواصل حتى الرابعة عصراً، حيث يعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين والأوائل من خلال المنافسة.