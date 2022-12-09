محمد عبدالله حكما رابعا في مباراة فرنسا وانجلترا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن ليكون حكما رابعا في مباراة منتخب فرنسا وانجلترا المقررة غدا ضمن ربع النهائي في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، وسيدير المباراة حكما للساحة البرازيلي ويلتون سامبيو. وتم أيضا تعيين الحكم الإماراتي المساعد محمد الحمادي حكما خامسا في المباراة.

يذكر أن طاقم التحكيم الإماراتي كان قد أدار مباراتي إسبانيا وكوستاريكا والكاميرون وصربيا، وقدم مستوى تحكيمي مميز ما جعله مؤهلا لإدارة مباريات في أدوار متقدمة في البطولة.