كأس سوبر دبي تنطلق اليوم بمواجهة أرسنال وليون

تبدأ اليوم، منافسات بطولة كأس سوبر دبي 2022، والتي تقام في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتستمر مباريات البطولة حتى 16 من الشهر الجاري، بمشاركة أربعة فرق عالمية هي ليفربول وأرسنال وميلان وليون، وستجمع المباراة الأولى فريقي أرسنال وليون عند الساعة 7:30 مساءً.

وحصلت اللجنة المنظمة للبطولة على موافقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (إيه إف سي)، على إقامة هذه البطولة، بمشاركة الفرق الأربعة بكامل نجومهم وأجهزتهم الفنية، خلال كأس العالم 2022، حيث ستكون البطولة بمثابة معسكر إعداد شتوي استعداداً لاستكمال المواسم المحلية الأوروبية بعد ختام المونديال.

ويتضمن جدول مباريات البطولة إقامة 4 مباريات، فبجانب المباراة الافتتاحية بين أرسنال مع ليون اليوم، تليها المباراة الثانية بين ليفربول مع ليون يوم 11 ديسمبر، ثم أرسنال مع ميلان يوم 13 ديسمبر، وتختتم البطولة بلقاء ليفربول مع ميلان يوم 16 ديسمبر، ولن تكون هناك مباريات تجمع بين الفريقين الإنجليزيين ليفربول وأرسنال، ولا فريقي ليون وميلان.

ويقضي نظام البطولة، الذي تمت الموافقة عليه من جميع الفرق، بحصول الفريق الأكثر جمعاً للنقاط على كأس البطولة، ومن المنتظر أن تدير بعض من مباريات البطولة أطقم تحكيم إماراتية.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت تنظيم البطولة الدولية الودية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ووصلت بعثة فريق أرسنال بداية الأسبوع الحالي، وبدأت الاستعدادات للبطولة، ثم وصلت بعد ذلك إلى دبي بعثة فريقي ليفربول الإنجليزي وليون الفرنسي، تمهيداً لمشاركتها في البطولة.

سيكتمل عقد الفرق المشاركة بوصول ميلان الإيطالي.

وأكد مدرب فريق ليون لوران بلان، استعداد فريقه الفرنسي للبطولة، مبدياً سعادته بالوجود في دبي، وقال في تصريحات صحافية: «نحن سعداء جداً بالمجيء إلى دبي، المرافق على مستوى رائع، وعامل الطقس هنا مثير للاهتمام، ونعرف جيداً ما تقدمه دبي على مستوى البنية التحتية الرياضية، هناك مجموعة من الخدمات اللوجستية المتكاملة، ونحن سعداء بالمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي 2022 مع منافسين من العيار الثقيل، وهما فريقا ليفربول وأرسنال الإنجليزيين».

ووجه بلان رسالة للجماهير وعشاق كرة القدم، أكد فيها أن بطولة كأس سوبر دبي ستكون بطولة استثنائية حافلة بالمتعة والإثارة والتشويق، وأضاف: «أنتم أمام فرصة مشاهدة مباريات ممتعة، وأندية شهيرة، حيث تشارك فرق ليفربول وأرسنال الإنجليزية، إلى جانب أولمبيك ليون، أعتقد أن البطولة ستكون ممتعة، وبلا شك ستكون هناك أهداف رائعة».

وسيخوض ليون الفرنسي خلال مشاركته في كأس سوبر دبي 2022 مباراة اليوم أمام أرسنال، ثم مباراة، ليفربول في يوم 11 ديسمبر.

وأجرى فريق أولمبيك ليون الفرنسي استعداداته للبطولة من خلال تدريبات في نادي ضباط شرطة دبي، استعداداً لمباراة اليوم.

محمد صلاح ينضم إلى تدريبات ليفربول

انضم هداف ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، إلى تدريبات فريقه، بعدما تخلف عن الحضور مع البعثة القادمة من إنجلترا، قبل أن يصل أول من أمس، ويخوض التدريبات الرسمية مع الفريق في معسكره الصغير قبل انطلاق مبارياته في البطولة، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل بمواجهة ليون الفرنسي.

جدول مباريات البطولة:

- أرسنال – ليون (8-12-2022).

- ليفربول – ليون (11– 12–2022).

- أرسنال – ميلان (13-12-2022).

- ليفربول – ميلان (16-12-2022).