تغريم اتحاد كلباء 500 ألف درهم لتسجيل لاعبين بمستندات غير صحيحة

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي، معاقبة نادي اتحاد كلباء بتغريمه 500 ألف درهم، مع إلزامه بالسداد، لتسجيل لاعبين دون السن القانونية بمستندات غير صحيحة.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي على موقعه الرسمي على «تويتر» أن «لجنة الانضباط قررت في الإحالة الواردة لها أصولاً من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ضد المشكو في حقه نادي اتحاد كلباء، والمتعلقة بتسجيل النادي لاعبين دون السن القانونية بمستندات غير صحيحة، حيث تم قبول الشكوى شكلاً، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي اتحاد كلباء بغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع إلزامه بسداد الرسوم».

واعتمدت لجنة الانضباط خسارة فريق سيتي مباراته ضد نادي النصر في بطولة كأس رئيس الدولة بنتيجة (5/صفر)، بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة الإنذار لنادي الوحدة، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، بسبب تعرض أحد منتسبيه، عبدالباسط الحمادي، عضو مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بالنادي للإساءة إلى اتحاد الكرة ولجانه، عبر منصات التواصل الاجتماعي.