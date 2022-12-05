حمدان بن سعيد رئيساً لمجلس إدارة نادي الوحدة

أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان.

وسيتولى علي سعيد المزروعي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في التشكيل الجديد، وعضوية كلاً من، حمد علي الضبع الدرمكي، وراشد علي الزعابي، وخالد راشد الهنائي، وسعيد مبارك البلوشي، وعامر حسين الصيعري، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة سنوات.