«آسيوية دبي للقوة البدنية» تنطلق بمنافسات قوية في فئة الشباب

حققت منتخبات كازاخستان وهونغ كونغ وإيران واليابان وتايلاند وأوزبكستان بداية قوية خلال انطلاق منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية بدبي، والتي ينظمها الاتحادان الآسيوي للقوة البدنية والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في القاعة الرياضية بنادي دبي لأصحاب الهمم، وذلك خلال إقامة منافسات فئة الشباب والشابات.

وأقيمت المنافسات بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس اللجنة المنظمة محمد المري، ورئيس الاتحاد الآسيوي فرشيد سلطاني. ويشارك في البطولة القارية أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف دول القارة الآسيوية. وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، معرباً في تصريحات صحافية عن سعادته بإقامة الحدث القاري الكبير، بالتزامن مع مناسبة عظيمة للإمارات وضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد.

وأسفرت النتائج الأولى عن فوز لاعبات كازاخستان وهونغ كونغ وإيران بالمراكز الأولى للشابات، بينما يدشن منتخب الإمارات مشاركته اليوم.

بدوره، وصف مدير البطولة فيصل الزعابي الانطلاقة الفنية للبطولة بأنها مميزة وتعكس النقلة النوعية لرياضة القوة البدنية في الجانب الفني التنافسي، موضحاً في تصريحات صحافية أن إقامة المنافسات في نادي دبي لأصحاب الهمم أسهمت بدعم كبير ومبكر في نجاح البطولة.