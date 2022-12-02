غلق باب التسجيل لسباق «عيد الاتحاد الـ 51» للشراعية

يغلق، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق «عيد الاتحاد الـ51» للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022 - 2023.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان من قبل اللجنة المنظمة عن قائمة القوارب التي ستخوض الحدث الكبير، الذي يقام بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني على شواطئ جميرا، وبين أجمل معالم الواجهة البحرية في دانة الدنيا دبي، وبالقرب من شواطئ جميرا التي تشهد حراكاً كبيراً من الزوار هذه الأيام. واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق البرنامج الزمني للسباق الذي بدأ بعملية التسجيل، ويستكمل البرنامج غداً من خلال التدقيق على المشاركين، واعتماد توزيع القوارب على فئتي السباق الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة استعداداً لبدء السباق الذي سيقطع فيه المشاركون ما يزيد على خمسة أميال بحرية، حسب ظروف البحر وسرعات الرياح واتجاهها.

من جهة أخرى، شهد مقر النادي في دبي هاربور (الميناء السياحي) احتفالية وطنية معبرة، اكتست بروح عيد الاتحاد الـ51، وحملت عبق الماضي الجميل من خلال الفعاليات المختلفة، بحضور المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي.

واحتفلت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مجتمعة، بما فيها إدارة فريق الفيكتوري تيم، بالمناسبة في مقر النادي من خلال خيمة الفعاليات التي استمدت روح الماضي وعبق التاريخ من الموروث الشعبي وسط الأهازيج والأناشيد الوطنية، مستذكرين عطاء الآباء والأجداد المؤسسين، الذين وضعوا اللبنة الأولى للدولة قبل أكثر من خمسة عقود.