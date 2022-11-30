جوائز نقدية وعينية لجمهور سباق احتفالية عيد الاتحاد الـ51 في «ميدان»

يحتفل مضمار ميدان، غداً، بعيد الاتحاد الـ51، ويتزين بألوان العلم الإماراتي، وسيحظى جمهور سباقات الخيل بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال مسابقة «أفضل زي إماراتي»، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل قسائم مقدمة من فندق الميدان.

وذكر نادي دبي لسباق الخيل، في بيان صحافي أمس، أنه يتوجب على الجماهير التي ترغب بالمشاركة في هذه المسابقة الحضور الى المضمار يوم سباق عيد الاتحاد المقرر بعد غد، من أجل التقاط الصور بأزيائهم الإماراتية احتفاءً بهذه المناسبة في المنطقة المخصصة لاحتفالات عيد الاتحاد بالقرب من البوابة رقم 3، وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم، وعرض صور الفائزين على منصات التواصل الاجتماعي لنادي دبي لسباق الخيل.

وأضاف أنه سيتم توزيع جوائز عينية يبلغ عددها 26 جائزة إلكترونية ثمينة تشمل 15 هاتفاً متحركاً (موبايل)، وستة حواسيب محمولة (لابتوب)، إضافةً الى خمسة أجهزة لوحية (تاب)، وسيتم اختيار 12 فائزاً آخر يحصل كل منهم على مبلغ 500 درهم ضمن جوائز الـ6000 درهم التي يتم توزيعها لأصحاب الحظ السعيد في سباقات المضمار، ما يرفع عدد الفائزين إلى 38 فائزاً، وسيتم السحب على هذه الجوائز بعد نهاية الشوط السادس بقسائم مجانية توزع عند دخول المضمار. يأتي تقديم هذه الجوائز حرصاً من النادي على إدخال السعادة في قلوب عشاق السباقات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأضاف أنه تقديراً لهذه المناسبة التاريخية، تمت تسمية كل سباق من سباقات الأمسية بأسماء الإمارات السبع، حيث يطلق اسم العاصمة أبوظبي على الشوط الافتتاحي، والشوط الرئيس في الأمسية هو سباق خور دبي للميل (ليستد)، وهو مؤشر مبكر لسباق جودولفين مايل أمسية كأس دبي العالمي، كما سيتم تقديم الجوائز للفائزين بالأشواط السبعة من قبل أبناء شهداء الإمارات الذين تمت دعوتهم للاحتفال بهذه المناسبة بمضمار ميدان، وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من درهمين فقط، بالإضافة الى باقات الضيافة التي تبدأ من 265 درهماً، ولشراء التذاكر ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب: «يحرص نادي دبي لسباق الخيل دائماً على التفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، فضلاً عن الفعاليات الكبرى، مثل عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا العمل مرة أخرى بالشراكة مع وزارة الدفاع للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة، ونشكرهم على دعمهم. وستجمعنا هذه المناسبة مع الجمهور للاحتفال معاً بأسلوب فريد في مضمار ميدان، ونشجع الجميع على الإسهام في تجسيد روح الاتحاد».