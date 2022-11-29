أبوظبي تستضيف البطولة العالمية للتراياثلون 2023

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتراياثلون، عن تنظيم «بطولة أبوظبي العالمية للتراياثلون 2023» التي تعد البطولة الافتتاحية لموسم بطولات التراياثلون الدولية يومي الثالث والرابع من مارس المقبل.

وتستمر سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للتراياثلون العالمية، من مارس وحتى سبتمبر، حيث تقام المنافسات في أشهر المدن العالمية: يوكوهاما (اليابان)، هامبورغ (ألمانيا)، سندرلاند (المملكة المتحدة)؛ وتقام المحطة الختامية في بونتيفيدرا (إسبانيا).

وتعد استضافة أبوظبي للبطولة إضافة إلى السجل الحافل الذي تتمتع به أبوظبي باستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية المرموقة، ليواصل الحدث مسيرته الريادية نحو ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية.