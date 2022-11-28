المرزوقي بطل المحترفين في بطولة الإمارات لـ«الفلاي بورد»

شهدت الجولة الثانية من بطولة الإمارات لـ«الفلاي بورد»، التي أقيمت ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب، أول من أمس، تحقيق مانع المزروقي لقب الحركات الأفضل في فئة المحترفين، في حين حل ثانياً ماجد حبيب المرزوقي، وثالثاً سعود الحمادي. وفي فئة النوفيس، حل في المركز الأول محمد حشر، وجاء في المركز الثاني محمد خالد، وثالثاً سيف سلطان.

وشهدت المنافسة تألق المشاركين من خلال الوصول إلى الحركات الأفضل والأكثر تميزاً وحداثة ضمن هذه الفئة التي تعتبر من الفئات الاستعراضية، التي تستهدف إمتاع الجماهير والحضور، وكرّم الفائزين في الختام سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وقام بتحكيم منافسات التحدي أحمد إبراهيم الطاهر، مشرف عام السباق، الذي أدار بنجاح كبير دفة التحكيم للمنافسة، وتوزيع النقاط على المراكز المختلفة.