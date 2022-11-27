النصر يقهر الوصل.. ويسجل فوزه الأول في دوري اليد

انتزع فريق اليد في نادي النصر انتصاره الأول في «دوري أقوياء اليد» للموسم الحالي، عقب فوز «العميد» على ضيفه الوصل بفارق أربعة أهداف بنتيجة (31-27)، أول من أمس، في افتتاح الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، التي سجلت فرض شباب الأهلي نتيجة التعادل على مضيفه مليحة بواقع (24-24).

واستكملت الجولة، أمس، بلقاء حامل اللقب فريق الشارقة أمام مضيفه العين، وحلول دبا الحصن ضيفاً على الجزيرة. وقفز النصر بانتصاره الأول إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الذي دخل في شراكة مؤقتة مع الشارقة في المركز الثاني برصيد ست نقاط لكل منهما، وليحافظ الوصل على الصدارة برصيد سبع نقاط، وليدخل مليحة في شراكة مع العين ودبا الحصن على صعيد المركز الخامس برصيد أربع نقاط لكل منهم، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة في المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.