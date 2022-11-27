«دبي البحري» يبحث مستقبل السباقات المحلية

التقى رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار، الخميس الماضي، مع نخبة من أهل البحر من النواخذة والملاك، لبحث مستقبل الرياضات البحرية، والجهود المشتركة من قبل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمشاركين في الأنشطة والفعاليات والسباقات التراثية، للمحافظة على هذا الموروث الشعبي الكبير، منوهاً إلى أن النادي ولجانه يسعون في المقام الأول لإسعاد المشاركين، وتوفير أفضل الفرص للتنافس الشريف من خلال بيئة جاذبة، تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتواكب أهداف وتوجهات الخطة الاستراتيجية المحدثة للنادي 2021-2027. حضر اللقاء عضوا مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية راشد المهيري وجمال المهيري، والمدير التنفيذي محمد حارب، ومدير إدارة السباقات بالإنابة محمد المري، وعدد من النواخذة والملاك.