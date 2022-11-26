«فريدا» تتوج بكأس الوثبة بمضمار غلين البلجيكي

توجت المهرة الناشئة «فريدا بي»، للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة الفارسة آن فان دي تروست، بلقب سباق بطولة كأس الوثبة ستاليونز للخيول الناشئة، أول من أمس، في مضمار مؤنس ـ غلين البلجيكي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.

وجاء السباق البالغة جائزته 4500 يورو، حافلاً بالإثارة والتشويق بين تسعة خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست على مسافة 1500 متر، وتمكنت «فريدا بي» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمنحدرة من نسل «المرتجز» من حصد اللقب بعد أداء استثنائي، متفوقة بفارق تسعة أطوال عن «باهي دي أي» ومسجلة زمناً قدره 1:42:41 دقيقة.