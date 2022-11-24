بطولة غرب آسيا للكاراتيه في صالة نادي الشارقة الجمعة

تنطلق غداً الجمعة، على صالة نادي الشارقة، بطولة غرب آسيا للكاراتيه، المقامة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وتمتد حتى الأحد المقبل، بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم، في مقر مجلس الشارقة الرياضي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، ورئيس اتحاد غرب آسيا إبراهيم القناص، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وأمين عام اتحاد غرب آسيا مختار سيف، ومدير البطولة أيوب لشكري، وعدد من مدراء ورؤساء الأقسام في مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء اتحادي الإمارات وغرب آسيا للكاراتيه.

وقال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي في كلمته بالمؤتمر: "نثمن اهتمام ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، على توفير كافة سبل دعم ونجاح تنظيم البطولة في إمارة الشارقة"، مشيراً إلا أن النسخة الحالية من البطولة تشهد مشاركة قياسية بفضل إقامتها في الإمارة الباسمة والسمعة الدولية التي تتمتع بها في مجال التنظيم والاستضافة.

بدوره قال رئيس اتحاد غرب آسيا إبراهيم القناص، إن: "البطولة مميزة من اللحظة الأولى، بحسن التنظيم وقوة المشاركة وكثافتها من الجنسين"، متوجهاً في كلمته بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على تخصيص مقر لأمانة اتحاد غرب آسيا في مقر المجلس، وتهيئة كل العوامل والإمكانات اللازمة لنجاح البطولة.

وتحدث مدير البطولة أيوب لشكري، عن تفاصيل البطولة، بقوله: "تشمل المنافسات 10 فئات، وستجرى يومي 25 و26 نوفمبر الجاري"، موضحاً أن الإمارات ستشارك بـ 50 لاعباً ولاعبة.