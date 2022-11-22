فعاليات بالجملة في الأسبوع الأخير من «تحدي دبي للياقة»

يواصل «تحدي دبي للياقة» خلال دورته السادسة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية على مستوى الإمارة، ومن أبرز وجهاته كل من «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة»، وهما تستقبلان محبي الرياضة من جميع الأعمار ومختلف القدرات البدنية.

وقالت اللجنة المنظمة للتحدي إنه مع بداية الأسبوع الأخير بإمكان المشاركين الاستفادة من باقة متنوعة وكبيرة من الأنشطة المجانية لجميع أفراد الأسرة لتحقيق أهداف اللياقة البدنية والاستمتاع بطقس دبي المعتدل في الهواء الطلق.

ويحظى المشاركون في «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» بفرصة استكشاف 15 منطقة لياقة متنوّعة، فيها كل ما يشجع على تحقيق أهداف المشاركين، ويتيح لهم الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك تمارين الأيروبكس، والملاكمة، وكرة القدم، واليوغا، والتجذيف، وغيرها الكثير، وتهدف قرى اللياقة البدنية إلى تشجيع المشاركين على ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق لما لها من فوائد للصحة الجسدية والذهنية.

وتستقبل القرية المشاركين من الساعة السابعة صباحاً حتى 11 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن ثلاثة بعد الظهر حتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، وهي وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بمئات الأنشطة وحصص اللياقة المختلفة.

وتقدم المنصة الرئيسة، قاعدة «اتصالات»، مجموعة واسعة من التمارين الجماعية، مع حصص تدريب عالية الطاقة ومرحة ومناسبة للأشخاص من مختلف مستويات اللياقة البدنية، في حين يمكن لجميع المشاركين الاستفادة من عرض «حديقة غرفة دبي المائية» للاستفادة من عرض الاسترداد الخاص بـ«تحدي دبي للياقة: 30 دقيقة مقابل 30 درهماً».

وتقدم منطقة «أفيف رو» الواقعة على أعلى برج «أفيف» المكوّن من ثلاثة طوابق، العديد من حصص التدريب على التجذيف في «استوديو التجذيف»، والتي تشمل تمارين لكامل الجسم وفي منطقة «أفيف رايد» يمكن الانضمام إلى المدربين المحترفين الذين سيتولّون الإرشاد للقيام بأفضل الحركات الرياضية التي تشمل التمارين المتناوبة، والجري، والجري السريع، والتسلّق، والقفز وغيرها الكثير، بمرافقة موسيقى إيقاعية حماسية مختارة لتحفيزك وملء الأجواء بالنشاط.

أما ساحة التمارين المتعدّدة من «سبورت سوسايتي» فتتيح الفرصة أمام المشاركين للاستمتاع بمجموعةٍ واسعة من الأنشطة الرياضية الجماعية، بما فيها كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، في ملعبٍ كامل التجهيزات، مع أماكن مخصصة للمشجعين. ومع ازدياد شهرة رياضة البادل تنس، يتيح ملعب «طيران الإمارات للبادل تنس» فرصة الاستمتاع بهذه الرياضة تحت إشراف مدرّبين محترفين.

أما عشاق كرة القدم، فبإمكانهم التوجه إلى منطقة «ذا بوكس من نيسان»، حيث بإمكانهم تحسين مهاراتهم الكروية، أو الاستمتاع بالأجواء المرحة خلال التنافس مع الأصدقاء. يمكن الاستمتاع بالتحديات اليومية، واختبار المهارات في ضربات الجزاء، وتحقيق الأهداف، والمناورات الدفاعية، وغيرها. بينما توفر مناطق «فيتبيت كور» و«فيتبيت ليفت» و«فيتبيت ريباوندر» مساحة لممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية بما في ذلك التدريبات الأساسية وحصص التمدد والتدريب المتقطع عالي الكثافة، وهناك صالة رياضية في الهواء الطلق توفر مجموعة كبيرة من أفضل المعدات الرياضية، ومجموعة مختارة من فئات التدريب منخفضة التأثير وعالية الكثافة لتحسين توتر العضلات بشكل عام وزيادة معدل ضربات القلب.