اعتماد اللائحة التنظيمية للنسخة السابعة من بطولة السلم للدرجات

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدرجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، اللائحة التنظيمية الخاصة بسباقات النسخة السابعة التي تنطلق في بداية ديسمبر المقبل وبجوائز مالية تبلغ خمسة ملايين درهم.

وعقدت اللجنة العليا اجتماعاً برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، وبحضور كل من رئيس اللجنة الإعلامية، ماجد عبدالرحمن البستكي، ورئيس اللجنة المالية والتسويق، رامي بسام النابلسي، ورئيس اللجنة اللوجستية، محمد عبدالله الموسى، لوضع الخطوط للسباقات الخاصة بالنسخة السابعة وفق أطر ثابتة وواضحة تتضمن كل البنود التي يجب التقيد بها من قبل المشاركين وقائمة المخالفات والمحظورات، ومختلف الجوانب التي من شأنها أن تعزز مكانة البطولة التي ورغم أنها مخصصة للهواة، لكنها نجحت على مدار النسخ الماضية في الوصول إلى أعلى درجات الاحترافية.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إنه تم اعتماد قائمة الجوائز المالية الإجمالية البالغة خمسة ملايين درهم، على أن يتم إعلان قيمة الجوائز المالية المخصصة لكل سباق قبل يومين من الانطلاقة.

وستقام منافسات النسخة السابعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية على مدار 3 أشهر من ديسمبر 2022 إلى فبراير 2023، مع اعتماد سبعة سباقات رئيسة للهواة والمحترفين من كلا الجنسين ذكوراً وإناثاً، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، وسباق الهواة الإماراتيات للسيدات يوم 11 ديسمبر، وسباق السلم الصحراوي الأول يوم 17 ديسمبر، وسباق النخبة للرجال يوم الثامن من يناير المقبل، وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني يوم 11 فبراير المقبل، وسباق السلم للنخبة السيدات يوم 12 فبراير، وسباق السلم الصحراوي الثاني يوم 26 فبراير.

أبرز ملامح اللائحة التنظيمية

■ يجب أن يكون المشارك بعمر 18 سنة فما فوق في تاريخ إقامة السباق.

■ يُسمح بمشاركة الدراجين المعتزلين في سباقات الهواة والنخبة.

■ تُشارك منتخبات الخليج بناء على طلب اللجنة المنظمة للسباق.

■ يُحظر على الدراج تغيير فريقه خلال الموسم الرياضي.

■ تطبيق قوانين الاتحاد الدولي في ما يخص مواصفات الدراجات في كل سباق.