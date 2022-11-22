تحديد مواعيد مباريات الدور الـ 32 في الكأس

أعلن اتحاد كرة القدم، عبر حسابه الرسمي، مواعيد مباريات الدور الـ32 لمسابقة كأس رئيس الدولة، إذ ستقام يوم الأحد الموافق الرابع من ديسمبر المقبل مباراتان، تجمع الأولى فريقي الإمارات مع الرمس على استاد نادي الإمارات، والثانية تجمع دبا الحصن والجزيرة على استاد نادي دبا الحصن، فيما تقام يوم الخامس من الشهر ذاته ثلاث مباريات، حيث يلتقي فريق سيتي مع النصر على استاد آل مكتوم بنادي النصر، والفجيرة مع حتا على استاد نادي الفجيرة، والبطائح مع الجزيرة الحمراء على استاد نادي الشارقة، فيما تقام يوم السادس من ديسمبر ثلاث مباريات، إذ يلتقي التعاون مع الحمرية على استاد نادي الإمارات، والظفرة مع بينونة على استاد حمدان بن زايد آل نهيان بنادي الظفرة، ويلتقي فرسان هيسبانيا مع غلف إف سي على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، وتلعب يوم الأربعاء الموافق السابع من الشهر نفسه ثلاث مباريات، إذ يلتقي الوصل مع مسافي على استاد زعبيل بنادي الوصل، واتحاد كلباء مع الذيد على استاد نادي اتحاد كلباء، وشباب الأهلي مع الوحدة على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، فيما تقام أربع مباريات يوم الخميس الثامن من ديسمبر المقبل، حيث يلتقي العين مع دبا على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وبني ياس مع مصفوت على استاد نادي بني ياس، ويلعب العربي مع عجمان على استاد نادي الإمارات، والعروبة مع خورفكان على استاد نادي الفجيرة.