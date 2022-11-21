بطل العالم الهولندي فيرشتابين يتوج بلقب جائزة «أبوظبي» للمرة الثالثة على التوالي

عانق بطل العالم الثنائي الهولندي ماكس فيرشتابين، على متن سيارته «ريد بُل»، لقبه الثالث على التوالي أمس في سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، الجولة الختامية من موسم «الفورمولا1»، عقب نجاحه في قطع مسافة السباق الذي جرى على حلبة مرسى ياس بأبوظبي، وامتد على مدار 55 لفة، في المركز الأول، محققاً إجمالي زمن بلغ ساعة و27 دقيقة و45 ثانية و914 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 8.7 ثوانٍ عن سائق فريق «فيراري» شارل لوكلير، فيما حل ثالثاً سائق فريق «ريد بُل» المكسيكي سيرجيو بيرز.

وبانتصاره هذا رفع فيرشتابين رصيده إلى الانتصار الـ15 هذا الموسم، محطماً رقمه السابق على صعيد أكثر السائقين تتويجاً في موسم واحد بتاريخ «الفورمولا1» المسجل الشهر الماضي، وتخطى من خلاله الأسطورتين الألمانيين مايكل شوماخر وسيبستيان فيتيل المتشاركين الرصيد ذاته البالغ 13 انتصاراً في موسم واحد، وحققه شوماخر في موسم 2004، وفيتيل في موسم 2013.

كما حسمت جولة أبوظبي مركز وصافة الترتيب العام للسائقين لصالح سائق «فيراري» شارل لوكلير، كما حسم «فيراري» مركز وصافة بطولة العالم للصانعين على حساب «مرسيدس»، وخلف فريق «ريد بُل» الذي نجح مبكراً في نهاية أغسطس الماضي في ضمان لقب البطولة.