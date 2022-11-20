والد حارب سهيل يكشف حقيقة إصابته في مباراة المنتخب

كشف عبد الله سهيل والد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي شباب الأهلي حارب عبد الله، حقيقية إصابة ابنه خلال مشاركته مع المنتخب في مباراته الودية أمام منتخب كازاخستان أمس على أستاد آل نهيان في أبوظبي التي انتهت بفوز المنتخب 2-1، مشيرا إلى أن إصابة حارب عبارة عن «ضربة في الرأس وعلى إثرها اغمى عليه وسقط على انفه وهو الآن بخير».

وقال عبد الله سهيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشارقة الرياضية: «حالة حارب مستقرة وقد تواصلت مع إدارة المنتخب من باب الإطئمان على صحته ولايوجد شيء خطير يدعو للخوف عليه».

وكان حارب عبد الله سهيل قد غادر الملعب أثر تعرضه للإصابة في الدقيقة 45 إثناء المباراة خلال لعبة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب كازاخستان وتم إسعافه قبل نقله إلى المستشفى.





