ليما يقود المنتخب للفوز في «ودية» كازاخستان

قاد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فابيو دي ليما، «الأبيض» للفوز على منتخب كازاخستان بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة الودية الدولية التي جمعتهما أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي، في ختام معسكره الداخلي، الذي كان أيضاً قد خاض خلاله، الأربعاء الماضي، مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين، انتهت بفوز الأخير 5-صفر، ضمن تحضيرات «التانغو» لكأس العالم 2022، في حين يستعد «الأبيض» لبطولة كأس الخليج 25، المقررة في العراق يناير المقبل.

تقدم المنتخب الوطني بهدف السبق عن طريق اللاعب فابيو دي ليما «13»، وانتهى عليه الشوط الأول، فيما نجح منتخب كازاخستان في تعديل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق اللاعب آبات «62» من تسديدة رأسية، قبل أن يسجل ليما هدفاً جميلاً «70»، مستغلاً تمريرة ماجد حسن.

وألغى حكم اللقاء هدفاً للمنتخب الوطني بداعي التسلل.

ومثّلت المباراة، التي شهدت حضوراً جماهيرياً مقدراً في المدرجات، تجربة جيدة للأبيض، وشهدت إصابة حارب عبدالله في الشوط الأول، وخروجه من الملعب، وأشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب الكسندر مورتكي «78».

وشهدت التشكيلة الأساسية للمنتخب تغييرات طفيفة عن تلك التي خاض بها مباراة الأرجنتين، أبرزها مشاركة كايو كانيدو كرأس حربة في مكان علي مبخوت الذي جلس على مقاعد البدلاء.