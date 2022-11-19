أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم السبت، جدول مباريات خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية وتُفتتح بمباراة العراق المضيفة وسلطنة عمان على استاد البصرة الدولي في السادس من يناير 2023.

وحسب قرعة البطولة بنسختها الخامسة والعشرين التي جرت في مدينة البصرة جنوب البلاد في 25 أكتوبر، وزعت المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى العراق وسلطنة عمان واليمن والسعودية، فيما ضمت الثانية البحرين حاملة اللقب وقطر والإمارات والكويت.

وقال أمين عام الاتحاد جاسم الرميحي للموقع الرسمي لاتحاد كاس الخليج العربي "لدينا اطلاع دائم على كافة المستجدات وكافة الامور التنظيمية، وما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية التي ألغيت في اللحظات الاخيرة ودون الخوض في تفاصيلها، لم يكن سببا أو ذريعة يتبجح بها البعض لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 في البصرة".

جدول المباريات بتوقيت الإمارات

الجمعة 6 يناير:

1.العراق - عمان (19:45) استاد البصرة الدولي

2.اليمن - السعودية (22:30) استاد البصرة الدولي

السبت 7 يناير:

3.البحرين - الإمارات (17:45) ملعب الميناء الدولي

4.الكويت - قطر (20:15) ملعب الميناء الدولي

الأحد 8 يناير: راحة

الاثنين 9 يناير:

5.عمان - اليمن (13:15) استاد البصرة الدولي

6.السعودية - العراق (16:15) استاد البصرة الدولي

الثلاثاء 10 يناير:

7.الامارات - الكويت (17:15) ملعب الميناء الدولي

8. قطر - البحرين (20:15) ملعب الميناء الدولي

الاربعاء 11 يناير راحة

الخميس 12 يناير:

9.العراق - اليمن (19:00) استاد البصرة الدولي

10.السعودية - عمان (19:00) ملعب الميناء الدولي

الجمعة 13 يناير:

11.البحرين - الكويت (19:00) استاد البصرة الدولي

12. قطر - الامارات (19:00) ملعب الميناء الدولي

السبت 14 يناير راحة

الاحد 15 يناير راحة

الاثنين 16 يناير: نصف نهائي

13. بطل المجموعة الاولى - وصيف المجموعة الثانية (17:15) استاد البصرة الدولي

14. بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الاولى (21:15) استاد البصرة الدولي

الثلاثاء 17 يناير راحة

الاربعاء 18 يناير راحة

الخميس 19 يناير:

المباراة النهائية الفائز من مباراة (13) والفائز من مباراة(14) (16:00)