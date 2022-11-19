ختام الفعالية المجتمعية الأولى لـ «جولة المدارس»

اختتمت، الخميس الماضي، الفعالية المجتمعية الأولى لـ«جولة المدارس»، وهي المبادرة التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية، ضمن أجندة فعالياتها المجتمعية والتسويقية المتواصلة على مدار الموسم، للترويج لمسابقات المحترفين والأندية المشاركة فيها. وشملت الفعالية إقامة منطقة للجماهير «فان زون» بمدرسة الآفاق في أبوظبي، على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتضمنت فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة، بهدف تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية، والتفاعل معهم، وتعريفهم بالمسابقات، وتحفيزهم لحضور المباريات، حيث يتم إشراك الطلاب، من كل الجنسيات والأعمار، في فعاليات الرابطة، وتتواصل خلال الفترة المقبلة زيارة المدارس في مختلف مناطق الدولة على مدار الموسم.