طرح تذاكر الموسم السادس من دوري أبوظبي T10 للكريكيت

أعلنت اللجنة المنظمة للموسم السادس من دوري أبوظبي T10 للكريكيت عن طرح التذاكر للبيع عبر موقع Q-tickets، مع مجموعة متنوعة من المقاعد الفردية والعائلية وللمجموعات، إلى جانب خيارات الضيافة للشركات. ويشارك في الموسم السادس ثمانية فرق تتنافس على الجائزة الكبرى على مدار 12 يوماً، بدءاً من 23 الجاري، فيما يقام النهائي في الرابع من ديسمبر. وانطلق طرح التذاكر بسعر مخفض يصل إلى 20 درهماً.