شباب الأهلي يقسو على دبا الحصن في افتتاح دوري اليد

قسا فريق اليد في نادي شباب الأهلي على ضيفه دبا الحصن، وفاز بفارق تسعة أهداف «36-27»، في مباراة جمعتهما أول من أمس في الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي لبطولة «دوري أقوياء اليد»، والتي سجلت عودة الوصل منتصراً من صالة مضيفه مليحة بواقع «35-31»، وتحقيق العين انتصاراً صعباً على ضيفه النصر «29-27».

وقضى نظام بطولة الدوري بأن تقام في موسمها الحالي من ثلاث مراحل، تستهل الأولى بالدور التمهيدي المقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وتمتد حتى 17 ديسمبر المقبل، وتحدد نتائجها ترتيب الفرق من الأول حتى الثامن، والمتأهلة جميعها إلى المرحلة الثانية (الدور قبل النهائي) التي تنطلق في 23 من الشهر ذاته، ويتم خلالها توزيع الفرق الثمانية بناء على ترتيبها في التمهيدي إلى مجموعتين، تضم الأولى أصحاب المراكز الفردية (من الأول حتى السابع)، والثانية المراكز الزوجية (من الثاني حتى الثامن)، على أن تلعب كل مجموعة دوري من دور واحد، يحصل من خلاله متصدرو المجموعتين على نقاط اعتبارية (نقطتين)، مقابل نقطة واحدة للوصيفين، وصفر نقطة لأصحاب المركزين الثالث والرابع.

وتحمل الفرق مع نهاية المرحلة الثانية نقاطها الاعتبارية لخوض المرحلة الثالثة والختامية (الدور النهائي)، التي تنطلق في 10 فبراير المقبل، وتقام مجدداً بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد في ختامه في 31 مارس المقبل هوية البطل.