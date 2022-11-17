ختام دورة التحكيم الدولية لاتحاد بناء الأجسام في الفجيرة

اختتمت في مجمع زايد الرياضي، أمس، دورة التحكيم الدولية التي نظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي، تزامناً مع تنظيم الفجيرة لبطولة العالم للهواة والمحترفين (مس ومستر وورلد)، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور روفائيل سانتوغا، وقدمها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي البولندي باول فيلبورن.

وشارك في الدورة عدد كبير من محكمي بناء الأجسام من الإمارات والمشاركين في البطولة الحالية، إضافة إلى محكمي دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد بناء الأجسام فيصل الزعابي، إن الدورة شهدت تقديم معلومات حديثة عن آخر تطورات تحكيم بناء الاجسام بمشاركة 40 حكماً دولياً، وقد أشاد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي بجهود الإمارات في تطوير بناء الأجسام على مستوى العالم.

على جانب آخر تنطلق اليوم عملية التسجيل وإجراء الوزن تمهيداً لانطلاق منافسات بطولة العالم في فندق نوفوتيل الفجيرة. الدورة شهدت مشاركة 40 حكماً دولياً.