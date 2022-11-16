مربط دبي يتأهب للمشاركة في بطولة العالم بفرنسا

يتأهب مربط دبي لتأكيد صفته القيادية في بطولة العالم 2022 التي ستُقام بالعاصمة الفرنسية باريس من 17 إلى 19 الجاري، حيث نال في النسخة السابقة اعترافاً خاصاً بدوره الإنتاجي النوعي، وذلك بمنحه لقب أفضل مربي ومنتج للمرة الرابعة، ولقب أفضل فحل منتج مجدداً، وكان من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، ولقب أفضل فرس منتجة كان من نصيب الفرس الولود إيلي فلامينكا.

وذكر بين صحافي: «كما تمكن مربط دبي من حصد ذهبيتين ثمينتين؛ أولاهما مع المهرة دي بيسان وهي من البطل العالمي الفحل دي سراج، والثانية مع المهر دي شرار من الفحل دي سراج، كما أحرز الكأس البرونزية مع المهر دي شيماز وهو من الفحل إف إيه إل رشيم، وسجل إنتاج مربط دبي مزيداً من الإنجازات الذهبية في البطولة مع المهر دي مزيان المملوك لمربط الشيخ الفلسطيني وهو من الفحل إف إيه إل رشيم».