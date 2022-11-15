«زاوانيا» تحرز لقب كأس الوثبة في مونتابان

أحرزت المهرة «زاوانيا» للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وبقيادة لوكاس أرماند، لقب كأس الوثبة ستاليونز، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2250 متراً، والذي أقيم بمضمار مونتابان الفرنسي، أول من أمس، برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وذكر بيان صحافي: «جاء السباق البالغ جائزته 12 ألف يورو، متكافئاً، حيث دخلت البطلة (زاوانيا) في صراع مثير مع وصيفتها (ياسمين الشام) لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مارجوت روماري، قبل أن تتفوق عليها بفارق 1.25 طول، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 2.5 طول عن الثانية، المهر (امبولس ديسانيسيس) لماري اليزيه فيفر، بإشراف أوليفر تريجودت، وقيادة وليام سميث، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:39:70 دقيقة».