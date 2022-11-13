النسخة الأولى من السوبر الإماراتي السعودي لكرة اليد تقام في 2023

أعلن الاتحادين الإماراتي والسعودي لكرة اليد، عن إقامة النسخة الأولى من السوبر «الإماراتي-السعودي»، في العام 2023.

وجاء الإعلان اليوم الأحد، في احتفالية مصغرة أقيمت بين شوطي نهائي «كأس الإمارات» بين الشارقة والجزيرة على صالة نادي النصر، تخللها توقيع اتفاقية التعاون بين اتحاد البلدين، والتي تولى توقيعها كل من رئيس الاتحادين السعودي والعربي فاضل بن علي النمر، ورئيس الاتحاد الإماراتي نبيل عاشور.

وقال رئيس الاتحادين السعودي والعربي فاضل بن علي النمر، في تصريحات صحافية، إن: «السوبر الإماراتي-السعودي، يأتي استكمالاً لما بدأناه بالتوقيع على السوبر السعودي-البحريني، وبعد سنوات عدة من انطلاقة السوبر الإماراتي-البحريني، في منافسات من سبيلها مواصلة تطوير كرة اليد في المنطقة الخليجية».

وأوضح: «تنطلق النسخة الأولى من السوبر الإماراتي-السعودي في العام 2023، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من إقامة النسخة الأولى من السوبر السعودي- البحريني الذي وقعنا على اتفاقيته سابقاً مع الاتحاد البحريني لكرة اليد».